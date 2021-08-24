فرص عمل جديدة من «القوى العاملة».. طرق وشروط التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالشركة، أفراد أمن إداري، ومراقبين كاميرات، وموظفين استقبال، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظائف عن إعدادية، وذلك بشرط إجاءة القراءة والكتابة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وذلك من الجنسين.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين طبي، تأمين اجتماعي، زي مجاني، توفير سكن، مواصلات، وزيادة سنوية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01091390516، أو 01127994847، أو 01092026849، والتواصل مع المدير المسئول عمرو سليم، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان، ميدان الأردنية، سنتر المصرية رقم (1)، مدخل ج، الدور الثالث.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، دمياط، البحيرة، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، المنوفية، أسوان، الأقصر، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يوليو الماضي، وعددها 778 فرصة عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.