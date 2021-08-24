الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

اليونان: على الاتحاد الأوروبى دعم الدول القريبة من أفغانستان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يجدر بالاتحاد الأوروبي دعم الدول القريبة من أفغانستان لضمان عدم وجود تدفقات إضافية للاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.

وقد تحدث رئيس الوزراء اليوناني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف يوم الجمعة بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وقال لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي الزائرة روبرتا ميتسولا "تحدثت إلى الرئيس أردوغان وأعتقد أن لدينا اهتماما مشتركا لضمان اقتصار تدفق اللاجئين على أقرب مكان ممكن من أفغانستان، وفقا لبيان صحفي عبر البريد الإلكتروني من مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف أن اليونان تحمي حدودها، التي هي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي، مع احترام حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن اليونان تستضيف حاليا قرابة 46000 طالب لجوء في منشآت تديرها الدولة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الهجرة واللجوء اليونانية الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية،  في وقت سابق  نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك  صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي  أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة  الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و البية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.

 

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