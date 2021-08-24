فيلم زد بالحرية للإبداع.. وصالون محمود سعيد يحتفى بالفنان مصطفى عبدالمعطي

تستقبل قاعة الندوات، التابعة لمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، أمسية جديدة من أمسيات صالون محمود سعيد الثقافي، في لقاء للإحتفاء بالفنان الكبير الدكتور مصطفى عبدالمعطي، لحصوله على جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون 2021. في ندوة بعنوان: "فارس الصمت.. بين الأرض والسماء والقمر"، والتي يلقيها الناقد الفني محمد كمال، ويدير الصالون الدكتور وليد قانوش.

والفنان التشكيلي الكبير مصطفى عبد المعطى واحد من الفنانين المصريين الكبار، وهو من مواليد سنة 1938، وأنشأ مع سعيد العدوي ومحمود عبدالله جماعة التجريبين التي تكونت عام 1958. كما أنشأ قاعة النيل عام 1984، وبينالى القاهرة الدولي عام 1984 وجناح مصر في متحف تيتوجراد، ومجمع محمود سعيد بالإسكندرية، ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة عام 1985 .

وقام بتجهيز دار النسجيات بحلوان، وأقام الكثير من المسابقات الفنية السنوية منها مسابقة مختار في النحت، ومسابقة تصوير الموضوعات المتعددة، ومسابقة التصوير الجداري، ومسابقة الرسم، مسابقة الإعلان، وعمل على اشتراك مصر في بينالي هافانا بكوبا لأول مرة في عام 1986 واستمر حتى الآن.

والفنان عبد المعطي تخرج في الدفعة الأولى بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة 1962، وحصل على الماجستير عام 1972، ودرجة الأستاذية في الفنون من أكاديمية سان فرناندو جامعة مدريد، ودبلوم التصوير الجداري من أكاديمية سان فرناندو جامعة مدريد إسبانيا 1977، ودبلوم الترميم في التصوير الزيتي من نفس الجامعة عام1977، عمل بالثقافة والمشرف العام على المركز القومي للفنون والآداب (المركز القومي للفنون التشكيلية حاليًا)، ثم وكيلا أول لوزارة الثقافة ورئيسًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما من 1988 حتى 1996، ويعمل حاليًا أستاذا متفرغًا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

أنشأ قاعة النيل (قصر الفنون) عام 1984، وبينالي القاهرة الدولي 1984، ومجمع محمود سعيد بالإسكندرية، ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة عام 1985، كما أقام الكثير من المسابقات منها: مسابقة مختار في النحت، مسابقة التصوير الجداري، ومن أهم الجوائز التي حصل عليها: جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 2001، وجائزة النيل للمبدعين في الفنون عام 2020.

ــ عرض فيلم "Z زد" بمركز الحرية للإبداع

في سياق متصل وضمن عروض نادي الحرية الإسبوعي، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، يعرض في السادسة مساء اليوم أيضا، فيلم "زد" للمخرج اليوناني كوستا جافراس. ويتناول الفيلم قصة التحقيق حول مقتل أحد قادة الحزب اليساري الفرنسي، وبمجرد بدء التحقيقات تبدأ حملة قوية لإخفاء أدلة الجريمة من قبل شخصيات مرموقة كرئيس الشرطة وعدد من كبار الضباط مما يجعلنا أمام واحدة من أضخم المؤامرات التي قد يؤدي كشفها إلى فاجعة.