تعرف على أنشطة معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم عددا من الفعاليات واللقاء الثقافية والفنية، في إطار البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السادسة عشر، والتي تستمر حتى 30 أغسطس 2021.

وتعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "الفراعنة المحاربون... مجد العسكرية المصرية القديمة" يتحدث فيها دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، و دكتور جلال رفاعي القائم بأعمال نائب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ويديرها الكاتب أحمد عبد الفتاح.

يليها في الثالثة عصرا، ندوة ثانية تحت عنوان: "الاكتشافات الحديثة في الآثار الغارقة" تجمع بين دكتور عماد خليل أستاذ كرسي اليونسكو للآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والباحث إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار، ويدير الندوة زياد مرسي الباحث بجامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة.

وفي تمام الخامسة، تحتضن قاعة البلازا بمكتبة الإسكندرية، حفل توقيع كتاب "كتاب الآثار .. كواليس اكتشاف أهم وأعظم الآثار في مصر العالم" والصادر عن دار دون للنشر والتوزيعو من تأليف دكتور حسين عبد البصير.

يتناول الكتاب اأظم الاكتشافات الأثرية منذ البدايات إلى الآن، وكذلك يعرض لأشهر الآثار المصرية القديمة في المتاحف في العالم، وأعلام الآثار وعدد كبير من مواقع الأثار والاكتشافات، في سرد بسيط وسهل ويصل إلى القاريء بسهولة ويسر.

وتختتم الفعاليات في السابعة مساء، وحلقة نقاشية مفتوحة تحت عنوان "تجارب حياتية في عصر السوشيال ميديا"، تجمع بين الكتاب الشباب: أسما رؤوف المرشدة السياحية وصاحبة مبادرة "مصر أحلى"، و اليوتيوبر المصري عمر عبد الرحيم صاحب واحدة من أعلى القنوات مشاهدة في مصر، ويدير الندوة اليوتيوبر عمرو رمضان الملقب بسفير المنح.

يشار إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، جاء ليحقق أمنية طالما تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود من الزمان، وقد تحققت الأمنية من خلال مكتبة الإسكندرية بعد افتتاحها مباشرة في عام ٢٠٠٢ بتنظيم معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. لقد استطاع معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب أن يلفت النظر، وأن يلقي الضوء بقوة على الإسكندرية ومثقفيها، وأن يقوم بعمل حراك ثقافي كبير يزداد عامًا بعد عام، وهو يتعاظم ويتوسع عامًا بعد عام، وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل دول العالم، أو من نجوم المجتمع الذين يحرصون على التواجد داخل البرنامج الثقافي للمعرض.

كما أُضيف جناح سور الأزبكية ليكون من ضمن أجنحة المعرض مراعاة للشباب الذين يريدون الحصول على كتب رخيصة الثمن إلى حد ما، وبالفعل يشهد هذا الجناح إقبالاً كبيرًا من الشباب والكبار للحصول على الكتب المختلفة، خاصة أنه بين أروقته كتب نادرة ليس من السهل العثور عليها في أي دور نشر نظرًا لنفادها وعدم طباعتها مجددًا. ويحرص المعرض كل عام على استضافة دولة كضيف شرف يتم تسليط الضوء على ثقافتها وتراثها والمعالم الرئيسية لرموزها ومفكريها.