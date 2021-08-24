ضبط مركز نساء وتوليد تديره ممرضة بالبحيرة

شنت مديريه التموين الإدارة العامة للتجارة الداخلية والرقابة والمتابعة بالمحافظة وإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي حملة مكبرة للمرور على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت الصحية التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد جدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، وعمر لبيب مدير عام الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والدكتورة إنجي رحومة مدير عام الصيدلة، والدكتورة حنان خليف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة نسرين نادر مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، ضبط مركز نساء وتوليد تديره ممرضة داخل مسكنها وتم ضبط سرير خاص بالكشف والتوليد وجهاز سونار وجهاز ضغط وعدد كبير من المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة في الولادة وغيرها من عمليات الخياطة والطهارة.

تم تحريز الأدوية والمستلزمات الطبية وروشتات الكشف وسجل الحالات وعدد من المطبوعات الخاصة بالمكان، وتم تجميع المكان بالجمع الأحمر، وقد وجد بالمكان سرير كشف وعمليات وأدوات جراحية خاصة بالعمليات.

كما تم ضبط جهاز تشفيط وانبوبة أكسجين وستاند خشب معلق به محاليل طبية وكشاف خاص بالكشف وجهاز سونار وجهاز ضغط وجهاز دوبلر وعدد 20 جهاز محلول، وكيس قطن 250 جرام وكيس قطن 50 جرام وعدد 14 كاربول أحمر، و17 كانيولا، وعدد 20 كلبس سره خاص بالمواليد، وعدد 3 رباط شاش، و2 محلول، وعدد 4 خيوط جراحيه وعدد 3 علب جوانتى لاتيكس وعدد 7 اكياس جوانتى فحص، وعدد 4 امبول كابرون وعدد 6 أمبول دايسينون، وعدد 5 سنتوسينون أمبول، وعدد 2 أمبول ميثرجين وعدد 1 أمبول بريمبران، وأمبول أمريك، وعدد 3 أمبول ديكلوفين، وأمبول فيسرالجين، وعدد 8 أقراص سيتوتك وكشاف رأس وروشتات خاصة بالكشف ومطبوعات تحمل اسم المركز وعنوانه وختم يحمل اسم الممرضه وسجل بالحالات المتردده فى شهر أغسطس.

المضبوطات

كما تمكنت الحملة من ضبط ادوات جراحية عباره عن مقصات متعددة المقاسات وقد تم تحريز جميع الأدوية والمستلزمات والأدوات الجراحية والمطبوعات والختم وتشميع المكان والتحفظ على الاجهزه الموجوده به وتم عمل محضر إثبات حاله بالواقعه وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى تحرير محضر بالواقعه واثبات جميع الاحراز وعمل محضر بانتحال صفه طبيب ومزاوله المهنه واداره منشأة طبيه بدون ترخيص بالمخالفه للقانون وحيازه ادويه بمكان غير مرخص له بتداول الادويه بالمخالفه للقانون ومخالفه عدم التخلص من النفايات الخطره بالمخالفه لقانون البيئه رقم ٩ لسنه ٢٠٠٩.

المضبوطات

وقامت الحملة بضبط معمل يدار بدون ترخيص وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر وكذا وجد به بعض المستلزمات منتهيه الصلاحية وبيانها كالآتي :-٠ عدد 8 انابيب ESR بتاريخ صلاحيه ٢٠١٩ وعدد 2 علبه اڤيتكس واحده منها بتاريخ ٥/٢٠١٩ والاخرى بتاريخ ٣/٢٠٢٠ وعدد 2 علبه كوماتست احداها بتاريخ ٥/٢٠٢٠ والاخرى بتاريخ ٦/٢٠٢٠ وعدد 2 اختبار حمل بتاريخ ٤/٢٠٢٠ وعدد علبه كيماويات بتاريخ ٥/٢٠٢١ واخرى مدون عليها كرياتينين بتاريخ ٥/٢٠٢٠،و تم ضبط ادويه خاصه بمركز التجميل بداخل ثلاجه المعمل وبيانها كالآتي :- 12 ڤيال مدون عليها MC وعدد 1 ڤيال مدون عليها MD وعدد 3 ڤيال جلوتاثيون وقد تم تحريز المضبوطات وعمل محضر اثبات حاله بالواقعه واتخاذ الاجراءات القانونية حيث ان هذه الادويه موجودة بمكان غير مصرح له بتواجد ادويه بالمخالفه لقانون الصيدله ١٢٧ لسنه ١٩٥٥وكذا تشميعه بالشمع الأحمر كونه يدار بدون ترخيص.