محمود عبدالشكور: لا يوجد كتاب واحد عن داوود عبد السيد فى سوق النشر

قال محمود عبد الشكور إن اهتمامه بالسينما قديم جدا وهي العشق الأول، وكان قد أنجز كتابا عن محمد خان لكنه لم يلحق صدوره ونشر بعد وفاة خان بقترة قصيرة.

وأضاف عبد الشكور خلال فعاليات مناقشة كتاب "داود عبد السيد.. سيرة سينمائية" والتي اسضافتها مكتبة ميكروفون بفيلا إبداع بالدقي: “والحقيقة لقد استمتعت به لان فكرة هذا النوع من الكتب لا ادعي اني صاحب الفضل فيهاولكنها فكرة موجودة وهي أن نختار المخرجين وندرس أفلامهم ونتعامل مع افلامهم في سيارق التجربة وكوحدة واحدة”.

وتابع: "حين يكون هناك تراكم يحتاح الأمر أن نضع أفلامهم تحت الرؤية لأنهم لديهم أفكار أساسية وثيمات تتكرر ويحدث لها تنويعات فنكتشف أن المخرج له فيلم واحد بتجليات مختلفة.

وأكد عبد الشكور: "بعد إنجازي لكتاب محمد خان تم صدوره وتوزيعه في مهرجان القاهرة وكانت تيمته البحث عن فارس داخل مدينة القاهرة لأن خان ابن المدينة أما داوود فلديه فكرة واضحة في أفلامه وهي فكرة تحطيم القيود والأغلال وهي مشروع يعمل عليه، وأنا لا أفرض فكرتي التي استنتجتها على الأفلام وإنما أشاهد كل الأفلام مجتمعة للخروج بتلك الرؤية، فمثلا داوود عبد السيد لديه 9 أفلام روائية طويلة و3 أفلام تسجيلية واستحنت فرصة عزل كورونا لأشاهدها كلها.

وأكمل عبد الشكور: "المدهش أني اكتشفت أن داوود عبد السيد لا يوجد كتاب واحد عنه في سوق النشر المصري وكانت التعليقات الكثيرة حين نشرت الغلاف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كثيرة في هذا الصدد، فكيف يكون هناك مخرج بهذه القوة ولا يوجد عنه كتاب واحد.

يذكر أن الفعالية يشارك فيها الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة والناشر شريف بكر مدير دار العربي للنشر والتوزيع، والعديد من الشخصيات، بينما يتناول الكتاب في 300 صفحة مفاتيح هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

ومحور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946)، مخرج مصري، بدأ حياته العملية بالعمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2014).

جدير بالذكر أن محمود عبد الشكور، ناقد سينمائى وأدبي، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية. وله عدة مؤلفات مثل: "كنت صبيًّا فى السبعينيات: سيرة ثقافية واجتماعية" عن دار الكرمة، و"أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية"، و"البحث عن فارس: سينما محمد خان"، و"كيف تشاهد فيلمًا سينمائيا؟".