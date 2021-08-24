الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

حدود غزة
حدود غزة

وجه المستوى السياسي في إسرائيل بضرورة عدم الانجرار لتصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر. 

تعليمات إسرائيلية للتعامل مع غزة

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم، إنهم تلقوا تعليمات بمنع أي احتكاك مباشر في الجنوب، على حدود غزة، حسبما أذاعت القناة الـ20 في التلفزيون الإسرائيلي. 

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي أن التعليمات شملت امتصاص الأحداث إلى أقصى درجة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا إذا وقع حادث استثنائي يتطلب ردا فوريًا.

إسرائيل تقصف غزة 

وشن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، غارات ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وجاءت غارات الجيش الإسرائيلي تجاه عدة مواقع لحركة حماس، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

من جانبها، أطلقت المضادات الأرضية التابعة لحماس، النار على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأُطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة، اليوم، تجاه مستوطنات الغلاف، ما أدى إلى اندلاع نحو 10 حرائق.

اشتباكات على حدود غزة 

ويأتي ذلك بعد وقوع اشتباكات، السبت الماضي، بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، خلال مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة 41 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، بينهم 22 طفلا، بينما أصيب قناص إسرائيلي بطلق مباشر في رأسه، تم إطلاق من غزة.

غزة إسرائيل حماس الجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية بالونات حارقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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منع الاحتكاك المباشر.. تعليمات إسرائيلية جديدة على حدود غزة

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