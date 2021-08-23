انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب حريق مستشفى النفسية بحلوان

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث حلوان يقومون بمناقشة المسؤولين بمستشفى الصحة النفسية بحلوان حول واقعة اشتعال النيران بحديقة المستشفي وانتداب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، الاثنين، من إخماد حريق شبّ داخل حديقة أحد مستشفيات النفسية بحلوان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرط النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق بحديقة مستشفى للصحة النفسية، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة أمر بإجراء التحريات حول الواقعة ومناقشة شهود العيان وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق:

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هى التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حدوث ماس كهربائي.