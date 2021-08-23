تعرف على عقوبات مَن يزاولون مهنة السايس بدون ترخيص

حدد قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 150 لسنة 2020 عقوبات مخالفته.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما عاقب قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

وبدأت بعض المحافظات وفقًا لوزارة التنمية المحلية ، بتطبيق القانون خاصة محافظة الجيزة ،حيث وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

كما بدأت محافظة القاهرة بتطبيق القانون حيث حددت ساحات وأماكن الانتظار لضبط الشوارع والميادين والحد من الفوضى ومنع إعاقة حركة المرور، فيما تمكنت مباحث مرور الغربية، من ضبط 13 شخصا، لقيامهم بتحصيل أموال من أصحاب السيارات في شوارع طنطا دون وجه حق، مقابل رَكن سياراتهم مدعين العمل بمهنة «سايس» بدون ترخيص.