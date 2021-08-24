أسقفية الشباب تطلق مؤتمر خدام الطفولة برئاسة الأنبا موسى 16 سبتمبر

تطلق أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، مؤتمر خدام الطفولة السنوي، عقب إيقافه عام ونصف بسبب فيروس كورونا، في 16 سبتمبر المقبل على مدار 3 أيام متتالية.

ومن المقرر أن يشارك بحضور المؤتمر الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إضافة لحضور عدد من الأساقفة والكهنة، والخدام ومن جميع الكنائس على مستوى المحافظات المصرية.

ويتضمن المؤتمر عدة فقرات هادفة تساعد الخدام بالكنائس على شرح دروس مدارس الأحد بشكل مبسط ومبدع، واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.



ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس: "دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، بالإضافة إلى دير العذراء الشهير ببياض، والذى يقع فى محافظة بنى سويف، ودير العذراء الجنادلة بأسيوط، والعذراء جبل الطير بالمنيا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، الذى يأتى إليها الزوار من مختلف المدن للتبرك منها، بالإضافة لكنيسة العذراء مريم المغيثة بحارة روم.

"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الأخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.

وعلى مدار ال15 يوم لصوم العذراء، انتشرت قوات الأمن المركزية بمحيط الكنائس والأديرة التى تحمل اسم "العذراء"، لتأمين الاحتفالات واستقبال الأقباط، بجميع المحافظات المصرية، حيث تضمنت الخطة التأمينية خط سير سيارات الزوار، وانتشار الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق المؤدية إلى الكنائس، وانتشار القوات فى محيطها.