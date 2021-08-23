أبرزها الوقود والقطن.. 89% زيادة فى الصادرات المصرية للهند خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للهند سجلت ارتفاعًا إلى حدود 831.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 439.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 391.8 مليون دولار بنسبة 89.2%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية للهند والتي ارتفعت قيمتها إلى حدود 556.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 212.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 343.4 مليون دولار بنسبة 161.3%، يليها صادرات قطن بقيمة 93 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 26.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 66.4 مليون دولار بنسبة 249.5%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات فواكه وأثمار صالحة للأكل بلغت 59.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 15.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.6 مليون دولار بنسبة 267%، كما بلغت صادرات ملح، كبريت، أحجار وأسمنت 33.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 36.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.6 مليون دولار بنسبة 7.2%، وبلغت صادرات أسمدة 17.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 102.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 84.9 مليون دولار بنسبة 83%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكه طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪).