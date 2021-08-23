«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى أخر أنبياء العهد القديم ملاخي النبي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بذكرى أخر أنبياء العهد القديم وهو ملاخي النبي.

الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، بحي الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، وهو موقع كنسي معتمد في الدراسات والأبحاث، قال إن ملاخي اسم عبري معناه "رسولي" وهو آخر الأنبياء في العهد القديم ودعي الختم لأن نبواته كانت ختامًا لذلك العهد ولا يعرف عنه إلا ما هو مدون في سفره.

وأوضح أنه قد زعم البعض أن الاسم "ملاخي" هولقب لاسم كاتب آخر كعزرا مثلًا ولكن لا يوجد شيء يدعم هذا الزعم بصورة واضحة، وقد يكون هذا لقبًا لأحد الأنبياء المجهولين على كل فما نظنه هو أن الكاتب كان نبيًا مستقلًا بذاته اسمه ملاخي ولم يكن لقبه فقط "رسول يهوه".

وأشارت الكنيسة عبر موقعها أنه حين كتب هذا السفر لم يكن لليهود أي ملك بل كان يحكمهم حاكم أو وال معين على الأرجح من قبل الملك الفارسي، ونستنتج أن ملاخي قد جاء بعد كلٍ من حجي وزكريا وقد يكون أن هذه الأسفار الأخيرة قد جاءت بترتيب تاريخي على الأرجح".

كما قالت إنه "عاش بعد السبي وبعد حجي وزكريا وبعد تتميم بناء الهيكل ويظن أنه كان معاصرًا لنحميا سنة 433 ق. م. ويُظهر بُطل التذمر على الرب ويبكت الشعب على إهماله خدمته تعالى ويلومهم على الزيجة بالنساء الغريبات وينبئهم بأنهم سيدانون على ذلك.

ويختم كلامه بالنبوة المشيرة إلى إتيان المسيح وإتيان إيليا سابقًا ومبشرًا به وإيليا يرمز إلى يوحنا المعمدان.

واختتمت أن ملاخي هو أحد الأنبياء الصغار (ملاخي النبي الصغير)، ولم تكن هذه التسمية بسبب صِغَرْ شأن هؤلاء الأنبياء، وإنما لِقِصَر نبواتهم المكتوبة داخل العهد القديم.