محمد أبو السعد: «أيامنا على تكه» تجربة مسرحية شبابية

يعكف صناع العرض المسرحي الجديد "أيامنا على تكة" على التحضيرات اللازمة والنهائية استعدادًا لانطلاق العرض في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وقال المؤلف محمد أبو السعد أحد أبطال العرض لـ“الدستور” إنه متحمس بشدة لانطلاق هذا العرض المسرحي والذي يعد تجربة شبابية بحتة، كما أنه متحمس لمعرفة ردود الأفعال حوله، مشيرًا إلى أنهم قرروا عرضه الأول في الاسكندرية على أن يتم عرضه بعد ذلك في أكثر من مدينة ساحلية بعد عرضه بالقاهرة، مؤكدًا أن من ضمن خطتهم عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية بعد تحقيق النجاح المطلوب.

وأضاف “أبو السعد” أن المسرحية يخرجها عبد الرحمن العسعوس في أولى تجاربه بعالم الإخراج، لافتًا إلى أن فكرة العرض المسرحي كانت لدى المؤلف خالد أبو بكر منذ فترة طويلة، وعند عرضه للفكرة على المخرج تحمس له وقاموا بالتحضير له على الفور، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، ومن المقرر أن يبدأ العرض خلال أيام 1 و2 من شهر سبتمبر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي وتناقش تأثير التكنولوجيا والسوشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام وعلاقتنا الأسرية والعاطفية.

العرض المسرحي «أيامنا على تكّة» من تأليف خالد أبوبكر وإخراج أحمد عبدالرحمن العسعوس، ويشارك في بطولة العرض، خالد أبوبكر، محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد، وائل عوني، شيماء حمادة، خلود جلال، أسما عبدالله، ذكرى الحريري، ميدو مزيكا، محمد هاني، تمثيل ودعاية محمود أبوزيد «ديبو»، تمثيل وديكور محمد مصطفى، تمثيل ومساعد مخرج سيد أحمد، تمثيل ومخرج منفذ محمد منصور، إعداد موسيقي أنور عصام، إضاءة أحمد طارق، إدارة مسرحية ميشو النعمان، منسق إعلامي محمد الهاوي.

يقدم العرض للجمهور بالمسرح مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.