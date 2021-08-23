أحمد كامل يتصدر «تريند يوتيوب» بـ«على عينى» (فيديو)

تصدّر المطرب أحمد كامل تريند «يوتيوب» بأحدث أعماله الغنائية «على عيني».

واحتل كامل المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة، واقترب على تحقيق 4 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام فقط من طرحها.

وكان أحمد كامل قد أحيا حفلاً غنائياً كامل العدد مؤخرًا على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وقدم عددًا من أغانيه خلال الحفل، منها «يا ليل، قولي، مش شرط، متزعليش، كان في طفل، مبقتش أخاف، كانسر، قصاد بابك، زي الريح، خارج عن السيطرة، على عيني»، وأغنية «مين في دول»، والتي طرحها مؤخراً.