الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد كامل يتصدر «تريند يوتيوب» بـ«على عينى» (فيديو)

أحمد كامل
أحمد كامل

تصدّر المطرب أحمد كامل تريند «يوتيوب» بأحدث أعماله الغنائية «على عيني».

واحتل كامل المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة، واقترب على تحقيق 4 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام فقط من طرحها.

وكان أحمد كامل قد أحيا حفلاً غنائياً كامل العدد مؤخرًا على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وقدم عددًا من أغانيه خلال الحفل، منها «يا ليل، قولي، مش شرط، متزعليش، كان في طفل، مبقتش أخاف، كانسر، قصاد بابك، زي الريح، خارج عن السيطرة، على عيني»، وأغنية «مين في دول»، والتي طرحها مؤخراً.

احمد كامل على عيني أغنية يوتيوب تريند مشاهدات

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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