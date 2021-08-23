صدور طبعة جديدة من «الصهر .. أسرار أشرف مروان»

صدرت الطبعة الثانية من كتاب "الصهر .. أسرار أشرف مروان" للكاتب الصحفي توحيد مجدي عن مؤسسة “أخبار اليوم”.

وقال الكاتب توحيد مجدي عن الطبعة الثانية: "مؤسسة أخبار اليوم المصرية العريقة تنفرد حصرياً بالنشر أرجو من الله أن أكون أديت الأمانة بشرف بحق (آخر شُهداء حرب أكتوبر المجيدة)".

وصدرت الطبعة الأولى من كتاب "الصهر.. أسرار أشرف مروان" عام 2014 فى 337 صفحة من القطع الكبير.

ويكشف الكتاب خفايا علاقة محمد أشرف أبو الوفا مروان بجهاز الموساد بالمعلومات والتواريخ والأسماء الفعلية في 11 فصلا، ليزيل الغموض الذي أحاط بعملية "الصهر"، وهو المسمى الذي يطلق على أشرف مروان لصلة المصاهرة التي ربطته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ومن فصول الكتاب "من القاهرة إلى لندن.. كيف بدأ عمليته؟ كيف تقابل مع جهاز الموساد أول مرة؟ قصة طبيب الملك حسين ومروان، الأميرات السبع وأشرف مروان؟ خفايا علاقة الصهر بالرئيس جمال عبد الناصر؟ ضابط استخبارات أمريكية مستشارا خاصا للرئيس عبد الناصر، تفاصيل علاقة أشرف مروان والسيدة الكويتية.

ويكشف الكتاب في فصول أخرى أسرار العداء بين سامي شرف وأشرف مروان، ومن تلك الفصول "الموساد الإسرائيلي يكشف لمروان بالأسماء مجموعة ثورة التصحيح، أسرار مذكرات أشرف مروان المفقودة، تفاصيل اغتيال "الملاك" في لندن؟ سبق حصري بالتفاصيل.. تحقيقات الاستخبارات المركزية الأمريكية عن أشرف مروان، التحقيقات المحظورة من "لجنة أجرانات" الإسرائيلية، تفاصيل لقاء مروان ورئيس جهاز الموساد ليلة 5 أكتوبر 1973 في لندن؟ كيف علمت إسرائيل بالحرب من "الملاك"، وماذا حدث ليلتها؟ أشرف مروان عرف بموعد الحرب من المهندس محمد محمود نصير، جواز سفر دبلوماسي إسرائيلي بصورة مروان واسم آساف موران".

ويظهر الكتاب خطة هروب "الملاك"، وهو اسم حركي آخر لأشرف مروان، أثناء حرب أكتوبر 1973، وقصة محافظة مدن القناة الإسرائيلية،؟ وأشرف مروان المعلم الحقيقي والصندوق الأسود لصفقات محمد حسني مبارك، قصة مفكرة هاتف مروان ومبارك في الرياض، 2 مليون دولار لمروان من جهاز الموساد، تفاصيل الكشف عن اسم أشرف مروان، من هو العميل "الصهر"؟

