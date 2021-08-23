مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاده بحضور حكيم وعمر كمال والليثي ورشاد (صور)

احتفل الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء منهم حكيم وعمر كمال ومحمود الليثي ومحمد رشاد وحمزة الصغير ومحمود الحسيني وأحمد عبده وأحمد العيسوي والعائلة في جو مليء بالبهجة.

وقدّم مصطفى كامل عدداً من أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها «قشطة يابا» و«كل سنة وأنت طيب حبيبي» وغيرها.

كما قدم النجوم الحاضرون عدداً من أغانيهم أيضاً وأرسلوا التهاني إلى كامل.

وطرح مؤخراً مصطفى كامل رابع أغاني ألبومه الجديد «وجع قلبي» وتحمل اسم «نفسي ثم نفسي» من كلمات هشام عبد الحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية شكل جديد على كامل لم يقدمها قبل ذلك.

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل