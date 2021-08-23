الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«دياب» يتعاون مع وليد منصور غنائياً.. و«يا ساتر» المفاجأة الأولى

دياب والمنتج وليد
دياب والمنتج وليد منصور

تعاقد المطرب دياب مع المنتج وليد منصور لمدة عامين لإنتاج والإشراف العام على أعماله الغنائية والظهور في البرامج الإعلامية والإعلانات والكليبات والألبومات، وذلك بعد انتهاء أزمة دياب الأخيرة مع المنتج الغنائي نصر محروس.

وكان دياب انتهي الفترة الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «يا ساتر»، والتي تعد المفاجأة الأولى لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب على المشاركة في فيلم «كوزمو» والذي يعد واحد من أقوى الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

 

تامر حسني نصر محروس المطرب تامر حسني المنتج نصر محروس المنتج وليد منصور المطرب دياب

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