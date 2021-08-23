«دياب» يتعاون مع وليد منصور غنائياً.. و«يا ساتر» المفاجأة الأولى

تعاقد المطرب دياب مع المنتج وليد منصور لمدة عامين لإنتاج والإشراف العام على أعماله الغنائية والظهور في البرامج الإعلامية والإعلانات والكليبات والألبومات، وذلك بعد انتهاء أزمة دياب الأخيرة مع المنتج الغنائي نصر محروس.

وكان دياب انتهي الفترة الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «يا ساتر»، والتي تعد المفاجأة الأولى لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما تعاقد وليد مع دياب على المشاركة في فيلم «كوزمو» والذي يعد واحد من أقوى الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.