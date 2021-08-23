الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 2996 إصابة و97 وفاة بكورونا فى 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، تسجيل 2996 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 813 ألفًا و945 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأن مجموع التحاليل التي أجريت، عقب إجراء 15 ألفًا و514 فحصًا، قد بلغ 7 ملايين و846 ألفًا و861 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان: أنه تم تسجيل 97 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 11 ألفًا و889 حالة.

كما تم تسجيل 6124 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 730 ألفًا و669.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

الصحة المغربية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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وائل لطفي

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