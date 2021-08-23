جورجيا تسجل 2354 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم، تسجيل 2354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 60 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و831 حالة، حسبما ذكرت صحيفة إنتربرس نيور الجورجية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 517 ألفًا و98 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 5200 مريضًا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 453 ألفًا و488 حالة.