فستان الانتقام.. أزياء ملكية لها رموز خاصة (صور)

عندما يتعلق الأمر بالأسلوب الملكي فكل شيء مقصود، فكل ما ترتديه العائلة المالكة لا يتم تحديده من خلال ما هو متطور، ولكن تتأثر خزانة ملابسهم بالتقاليد، مع أنه ليس من السهل الموازنة بين قواعد اللباس الملكي الصارمة والمظهر الخاص، ونعرض لكم فيما يلي بعض الملابس التي كانت لها رموز خاصة، وفقا لموقع good house.

الأمير هاري



بدلة زفاف الأمير هاري

فاجأ الأمير هاري أولئك الذين حضروا حفل زفافه من خلال الظهور مرتديًا زيه العسكري بدلاً من البدلة الرسمية التقليدية، و بعد حصوله على مباركة جدته ، ارتدى هاري شرائط تُمنح على العمل الذي أنجزه، ويدل علي هذا الأمر علي منحه وسام الشرف.

كيت



معاطف كيت لها غرض

لسوء حظ كيت ، تقتضي الأاداب الملكية عدم إزالة المعطف في الأماكن العامة، وهذا هو السبب في ظهورها دائما، مرتدية هذا المعطف.

الأمير جورج

الأمير جورج دائما يرتدي السراويل القصيرة



هذه الأمر سببه عادة غريبة، فتقتضي العادة الملكية ان يرتدي الطفل الصغير السروال حتي يبلغ الثامنة تقريبا.

زفاف الملكة اليزابيث

فستان زفاف الملكة اليزابيث



عندما تزوجت إليزابيث في عام 1947 ، صُمم فستان زفافها ليكون رمزًا للأمة ، كما قالت جوانا مارشنر المسئولة عن ثوب الزفاف الملكي أنه بعد تقنين كل شيء في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت الفكرة من الثوب هي إرسال رسالة التجديد الوطني والأمل في المستقبل. تم تطريز الفستان بأكاليل من زهور الربيع ، مستوحاة من لوحة بوتيتشيلي المعروفة برمزية الربيع، ولا تزال هذه اللوحة معلقة حتي الآن في معرض أوفيزي في فلورنسا.

ديانا

فستان ديانا الانتقام

في اليوم الذي اعترف فيه تشارلز بخيانته في مقابلة تلفزيونية، ارتدت ديانا هذا الفستان الأسود الرائع من كريستينا ستامبوليان، وعرف بإسم فستان الإنتقام لهذا السبب.

الملكة اليزابيث

قفازات الملكة اليزابيث البيضاء

قفازات الملكة لها غرضان مخفيان، أولا كانت القفازات البيضاء دائمًا جزءًا من أسلوب توقيع الملكة، السبب الثاني بسيط لحماية يديها لأنها تاف كثيرا.

كيت الأزرق لتقديم الأمير جورج

فستان كيت الأزرق لتقديم الأمير جورج



كان فستان كيت الأزرق المنقّط ، الذي ارتدته عند تقديم الطفل جورج للعالم، تكريمًا رائعًا لوالدة زوجها الراحلة الأميرة ديانا، فكان الفستان مشابهًا جدًا للفستان الذي ارتدته ديانا عند مغادرة المستشفى مع الأمير ويليام قبل 30 عامًا.