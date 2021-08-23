الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستان الانتقام.. أزياء ملكية لها رموز خاصة (صور)

ديانا
ديانا

عندما يتعلق الأمر بالأسلوب الملكي فكل شيء مقصود، فكل ما ترتديه العائلة المالكة لا يتم تحديده من خلال ما هو متطور، ولكن تتأثر خزانة ملابسهم بالتقاليد، مع أنه ليس من السهل الموازنة بين قواعد اللباس الملكي الصارمة والمظهر الخاص، ونعرض لكم فيما يلي بعض الملابس التي كانت لها رموز  خاصة، وفقا لموقع good house.

الأمير هاري


بدلة زفاف الأمير هاري
فاجأ الأمير هاري أولئك الذين حضروا حفل زفافه من خلال الظهور  مرتديًا زيه العسكري بدلاً من البدلة الرسمية التقليدية، و بعد حصوله على مباركة جدته ، ارتدى هاري شرائط تُمنح على العمل الذي أنجزه، ويدل علي هذا الأمر علي منحه وسام الشرف.

كيت 


معاطف كيت لها غرض
لسوء حظ كيت ، تقتضي الأاداب الملكية عدم إزالة المعطف في الأماكن العامة، وهذا هو السبب في ظهورها دائما، مرتدية هذا المعطف.

 

الأمير جورج 

الأمير جورج دائما يرتدي السراويل القصيرة


هذه الأمر سببه عادة غريبة، فتقتضي العادة الملكية ان يرتدي الطفل الصغير السروال حتي يبلغ الثامنة تقريبا.

زفاف الملكة اليزابيث

فستان زفاف الملكة اليزابيث


عندما تزوجت إليزابيث في عام 1947 ، صُمم فستان زفافها ليكون رمزًا للأمة ، كما قالت جوانا مارشنر المسئولة عن ثوب الزفاف الملكي أنه بعد  تقنين كل شيء في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت الفكرة  من الثوب هي إرسال رسالة التجديد الوطني والأمل في المستقبل. تم تطريز الفستان بأكاليل من زهور الربيع ، مستوحاة من لوحة بوتيتشيلي المعروفة برمزية الربيع، ولا تزال هذه اللوحة معلقة حتي  الآن في معرض أوفيزي في فلورنسا.

ديانا 

فستان ديانا الانتقام

في اليوم الذي اعترف فيه تشارلز بخيانته في مقابلة تلفزيونية، ارتدت ديانا هذا الفستان الأسود الرائع من كريستينا ستامبوليان، وعرف بإسم فستان الإنتقام لهذا السبب.

الملكة اليزابيث 

قفازات الملكة اليزابيث البيضاء

قفازات الملكة لها غرضان مخفيان، أولا  كانت القفازات البيضاء دائمًا جزءًا من أسلوب توقيع الملكة، السبب الثاني بسيط لحماية يديها لأنها  تاف كثيرا.

كيت الأزرق لتقديم الأمير جورج

فستان كيت الأزرق لتقديم الأمير جورج


كان فستان كيت الأزرق المنقّط ، الذي ارتدته عند تقديم الطفل جورج للعالم، تكريمًا رائعًا لوالدة زوجها الراحلة الأميرة ديانا، فكان الفستان مشابهًا جدًا للفستان الذي ارتدته ديانا عند مغادرة المستشفى مع الأمير ويليام قبل 30 عامًا.

الملابس الملكية لأميرة ديانل الأمير هاري الامير جورج كيت ميدلتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الوعى قضية مصر الكبرى».. رسائل مهمة من الرئيس السيسى للشباب

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

أول تعليق من عبدالرحيم كمال لـ«الدستور» على مداخلة الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية