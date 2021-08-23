بين الجواز والتحريم.. «الإفتاء» تحسم الجدل حول جوزة الطيب

من الأسئلة التي أحدثت جدلا كبيرًا عبر جروبات الفتوى من جانب بعض الأشخاص المتشددة، الذين أكدوا أن التجارة في جوز الطيب واستخدامها في الطعام حراما شرعًا مما أثار حفيظة رواد التواصل الاجتماعي، وانقسم الرواد إلى فريقين فريق يحرم التجارة فيها واستخدامها في الطعام، وفريق أخر أكد أنها خلال ولا يوجد فيها شيء.

" الإفتاء" حسمت الجدل الدائر عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يشتعل من وقت لآخر، حول التجارة في جوزة الطيب واستخدامها في الطعام.

حكم التجارة في جوزة الطيب

من جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن جَوْزُ الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة.

وأضاف جمعة في رده على سؤال ورد إليه عبر موقع الإفتاء الرسمي يقول: ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟ قد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر؛ قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/ 71): [وقد سئل عن حكم أكلها، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] اهـ.

واستشهد المفتى السابق، بما قاله العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم] اهـ.

وأكد المفتى أنه بناء على ما تقدم، فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية؛ إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن "الحرمة ما لم تتعين حلَّت".

حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام

ومن جانبه، قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاز بعض الفقهاء استعمال جوزة الطيب في الطبخ إذا كانت على سبيل التوابل أي نضع منها كمية بسيطة على الطعام، إذا جائز ولكن بشرط عدم الإفراط فى استخدامها وعدم وضع كميات كبيرة.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وقد حددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تناقش بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.