ورشة «المهن والحرف في مصر القديمة» للأطفال في بيت السناري

ينظم بيت السنارى ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "المهن والحرف في مصر القديمة"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس في تمام الساعة 11:00 صباحًا في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على الحرف والمهن في مصر القديمة من الجانبين؛ النظري والعملي، حيث سيتم توضيح أهم الحرف والمهن التي اعتمد عليها المصري القديم في بناء حضارته التي ساهمت في تقدم البشرية بعلومها وفنونها، ومازالت تبهر العالم حتى الآن. أما من الناحية العملية، فسيتعرف الأطفال على صور الجداريات المرتبطة بالحرف والصناعات في مصر القديمة وكذلك كيفية تلوينها بطريقة فنية جميلة، بحيث يحصل الطفل في النهاية على لوحة رائعة أو عمل فني متكامل.

تهدف الورش إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف الأطفال بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري، وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 12 سنة.

وفي نفس السياق؛ ينظم بيت السنارى، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان "التشكيل بالورق"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس في تمام الساعة 2 ظهرًا في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية تحويل الورق إلى جسم ثنائي أو ثلاثي الأبعاد له شكل محدد، من خلال صنع شرائط من الورق ولفها وتشكيلها ولصقها معًا لإنشاء تصميمات زخرفية. بالإضافة إلى تشكيل تصميمات لتزيين بطاقات التهنئة والصور وغيرها.

تقدم الورشة أسماء عبد العليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما انها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الابداعية، وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال والنشء كيفية إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة، وتنمية الإبداع والابتكار لديهم من خلال التعرف على فن التشكيل بالورق أو الكويلينج الذي يرجع جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنة.