سفارة ليبيا تبحث مع «الخارجية» توفير فرص تدريب لدبلوماسيين

بحثت السفارة الليبية في القاهرة، الإثنين، مع وزارة الخارجية مجال توفير فرص التدريب لعدد من الدبلوماسيين الليبيين وبحث وجهات النظر تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص بين مصر وليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للسفارة الليبية بالقاهرة أنه بتكليف من وزير الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، قام عياد مسعود البي، مدير المعهد الدبلوماسي، رفقة عبدالله عبدالسلام شرف الدين، رئيس قسم الدراسات والتدريب بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس وحدة التعاون بالسفارة الليبية بالقاهرة، بلقاء السفير نائب وزير الخارجية، نائب مدير المعهد الدبلوماسي المصري عمر فهمي، وسعادة السفير نائب وزير الخارجية، نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير أحمد عبدالمجيد، نائب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية.

وتم الاتفاق على تدريب (100) دبلوماسي ليبي، على أن تكون الدفعة الأولى مكونة من (40) دبلوماسيًا خلال الفترة القادمة، على أن يتولى معهد الدراسات الدبلوماسية الليبية والقائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة بأعمال التنسيق والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الأمين المساعد للجامعة العربية تلتقي وزير الشئون الاجتماعية الليبية

وفي اطار زيارتها الحالية إلى مصر عقدت وزير الشئون الاجتماعية الليبي، وفاء أبوبكر الكيلاني، لقاء أمس الأحد مع السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورافق الوزيرة وفد رفيع المستوى من الوزارة وسفارة دولة ليبيا بالقاهرة.

وأثنت هيفاء أبوغزالة على الاهتمام الذي توليه وفاء الكيلاني بإعادة تفعيل دور دولة ليبيا في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وذلك من خلال المشاركة في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وفعالياته المختلفة، وكذلك تفعيل دور الاتحاد العربي للإخصائيين الاجتماعيين، والذي تراجع نظرًا للأحداث التي شهدتها دولة ليبيا.

وفي هذا الإطار أوضحت د. أبوغزالة دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بصفته الآلية العربية المعنية بكافة الموضوعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن دوره الهام في مجالي الأسرة والطفولة من خلال اللجنتين التابعتين للمجلس.

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وتطرق الجانبان إلى موضوع الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أشارت د. أبوغزالة إلى إطلاق القمة العربية للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي سوف يُشكل الآلية العربية الفنية الداعمة للدول العربية في هذا المجال، وبما يسهم في الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وقد رحبت معالي د. وفاء الكيلاني بهذا المشروع في ضوء اهتمام دولة ليبيا بهذا الموضوع.

وفي نهاية الاجتماع أكد الجانبان على تعزيز التواصل والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والفعاليات، كما تم التطرق إلى بعض الموضوعات التي يمكن طرحها على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ولجنتي الأسرة والطفولة في اجتماعهما القادم، وذلك فضلاً عن مشاركة معالي الوزيرة في المؤتمر التفاعلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا الذي ينظمه قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية)، خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض إكسبو دبي يوم 3/12/2021.