مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

لقى سائق توك توك بالقليوبية مصرعه وأصيب شخصين آخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص بـ توك توك أسفل كوبري عرابى تجاه المؤسسة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبرى عرابى اتجاه المؤسسة دائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك قيادة "عمرو أ م"، 35 سنة، سائق، وتوفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وبين سيارة مبكروباص قيادة "عصام ح أ"، 43 سنة، وذلك أثناء سير قائد السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ بالتوك توك قادم بالغتجاه العكسى ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الميكروباص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.