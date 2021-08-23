الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

حادث مروري
حادث مروري

لقى سائق توك توك بالقليوبية مصرعه وأصيب شخصين آخرين جراء تصادم سيارة ميكروباص بـ توك توك أسفل كوبري عرابى تجاه المؤسسة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبرى عرابى اتجاه المؤسسة دائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك قيادة "عمرو أ م"، 35 سنة، سائق، وتوفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وبين سيارة مبكروباص قيادة "عصام ح أ"، 43 سنة، وذلك أثناء سير قائد السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ بالتوك توك قادم بالغتجاه العكسى ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الميكروباص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية شبرا الخيمة غرفة عمليات مركز شرطة مصرع واصابة مشادة كلامية مصرع وإصابة 3 امن القليوبية سائق توك توك غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أسماء مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بـ«السرطان»

مطار برج العرب ينظم تدريب صيفي لطلاب جامعات الإسكندرية

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بالقاهرة

تأجيل محاكمة 5 متهمين فى «داعش الزاوية» لجلسة 28 سبتمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

صور

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

إجراءات إسرائيلية جديدة لمكافحة تفشي كورونا

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟