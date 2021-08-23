الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دعم 50 ألف فرصة عمل من «المؤسسة الدولية الإسلامية» لتحقيق التنمية المستدامة

فرصة عمل
فرصة عمل

كشف تقرير صادر عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة تعمل على المساهمة في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث تدعم التجارة النمو الاقتصادي، وتسعى معظم الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو قائم على التصدير. 

وأضاف تقرير صادر عن المؤسسة، والذي حصل عليه "الدستور"، أن استراتيجية المؤسسة هي الإسهام في عمليات التنويع لدى الدول الأعضاء مثل القضاء التام على الجوع في الخاص بالهدف الثاني في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز المساعدة من أجل التجارة في الدول النامية، وتحديدًا في الدول الأقل نموًا، حيث دعمت أكثر من 50 ألف فرصة عمل لدى المؤسسات، ومنح 3.7 مليار دولار لتمويل التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي. 

جدير بالذكر أن المؤسسة ساهمت في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، حيث يعمل الهدف على حصول جميع الناس على الطاقة بتكلفة ميسورة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي.

وتضمن المؤسسة توريد مدخلات طاقة للدول الأعضاء وتدعم جهودها الساعية إلى تعزيز مزيج الطاقة لديها، حيث ساهمت المؤسسة بـ2.7 مليار دولار لتوريد مدخلات الطاقة، وتمكنت حوالي 8 ملايين أسرة من الحصول على الكهرباء.

كما عملت على تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو "الصحة الجيدة والرفاه"، حيث يسعى الهدف الثالث إلى ضمان الصحة والرفاه للجميع في مراحل الحياة كافة، ويتناول هذا الهدف جميع الأولويات الصحية الرئيسة.

وأضاف التقرير أن الهدف الثالث يدعو إلى إجراء المزيد من البحوث والتطوير، إضافة إلى تعزيز التمويل في القطاع الصحي، ودعم قدرة جميع الدول على تخفيف المخاطر الصحية وإداراتها، مشيرة إلى أن هناك 62 ألف مريض، و2500 عامل في القطاع الصحي، و40 منشأة طبية استفادت من تمويلات المؤسسة.

المؤسسة الدولية الإسلامية التنمية المستدامة فرصة عمل الهدف الثامن أهداف التنمية المستدامة التجارة التجارة البينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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