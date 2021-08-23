العراق: مقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين بقصف جوي لطيران الجيش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين خلال قصف جوي لطيران الجيش.

وأوضحت خلية الاعلام الأمني العراقية في بيان لها، أنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت".

وأضاف، تم العثور خلال العملية على مخبأ آخر في نفس المكان، وبداخله ثلاثة إرهابيين، قام وا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، ما أدى الى اصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة"، مبينا "تمكن ابطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية.

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن اليوم، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، هي الثالثة من نوعها خلال أقل من عام.

وبحسب وسائل إعلام عراقية جاء ذلك خلال زيارة أجراها الكاظمي إلى قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وهو إحدى المناطق الست التي تشكل ما يعرف بـ"حزام بغداد"، والذي شهد تطورات أمنية مؤخراً، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 8 أشخاص في هجمات نفذها داعش.

ورغم سلسلة من العمليات الأمنية التي شهدها القضاء خلال السنوات الماضية، إلا أنه مازال يمثل نقطة تمركز لعناصر داعش، تساعده البيئة الجغرافية للمنطقة ذات الطبيعة الزراعية الممتدة والشاسعة مما يصعب تتبع أوكار وحواضن التنظيم.

وكان الكاظمي، الذي تسلم رئاسة الوزراء في مايو 2020، أجرى زيارتين إلى القضاء، عقب سلسلة هجمات نفذها تنظيم داعش ضد الأهالي والقوات الأمنية.

وتأتي تلك العملية العسكرية الثانية من نوعها التي يطلقها الكاظمي بحضور ميداني في قضاء الطارمية بعد نحو 6 أشهر من حملة مشابه استهدفت حواضن تنظيم داعش.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن القائد العام للقوات المسلحة وصل اليوم إلى قضاء الطارمية والتقى قياداتها الأمنية.

وأضاف البيان أن الكاظمي، وخلال اجتماع مع قيادة العمليات العسكرية في الطارمية أكد على أن "مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".

وأشار إلى أن العراق يمر اليوم بظروف حساسة جداً "وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية".