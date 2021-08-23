«الصحة»: «سينوفاك- فاكسيرا» خضع لـ11 نوعًا من التحاليل قبل التصنيع

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أن مصر تشارك دول العالم في الأبحاث الإكلينيكية التضامنية لأدوية ولقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إلى أن مصر أدركت أهمية تصنيع اللقاحات في ظل محدوديتها في العالم، حيث بدأت في خطوات التصنيع في شهر أغسطس من العام الماضي، وتمت دعوة خبراء من منظمة الصحة العالمية لتقييم خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى إشراف خبراء من دولة الصين على عملية التصنيع.

وأوضحت وزيرة الصحة أن لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" خضع لـ11 نوعًا من التحاليل قبل دخول مرحلة التصنيع، ثم مرحلة دراسات الثبات والمقارنة بعد 8 أسابيع، إلى اعتماد المنتج المصري ومطابقته لـ"سينوفاك" المصنع في بلد المنشأ.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنه تم تكثيف تلقي اللقاحات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حيث تم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات والمدن السياحية، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس مما يسهم في الحفاظ على تنشيط السياحة الآمنة، مضيفة أنه تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات كورونا، وتم تطعيم 7.5 مليون، مؤكدة أنه خلال أيام قليلة سيتم إرسال رسائل بمواعيد تلقي اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك فاكسيرا في المراكز على مستوى الجمهورية، داعية كل المواطنين للتسجيل لتلقي اللقاح، والتواصل من خلال الخط الساخن 15335 أو الموقع الإلكتروني للوزارة للمساعدة في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وفيما يخص آخر مستجدات منظومة اللقاحات، أعلنت الوزيرة عن التوسع في مراكز تلقي اللقاح خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنها 512 مركزًا للمواطنين و145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين إلى الخارج، مع مراعاة تخصيص عدد كافٍ من المراكز يلائم كثافة سكان كل محافظة والعاملين بها، وذلك بخلاف الآلاف من قوافل التطعيم المتحركة بالمصانع والمواقع الإنشائية والأماكن العامة ودواوين الوزارات والحكومة، مؤكدة أن جميع المراكز تباشرعملها من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً، وقد تصل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لتطعيم كل المترددين خاصة بمراكز المسافرين.