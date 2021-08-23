اليونسكو تحتفى باليوم الدولى لإلغاء الاتجار بالرقيق الأسود

أحيت منظمة يونسكو، اليوم الدولى لذكرى إلغاء الاتجار بالرقيق الأسود، مشيرة إلى أن العنصريّة هى الجرح الذى خلفته العبودية في المجتمعات.

وقالت يونسكو فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "العنصريّة هي الجرح الذي خلفته العبودية في المجتمعات، اليوم هو فرصتنا لتذكر الرق، ويتعيّن علينا أن نفكّر بهويتنا، الجماعيّة والفردية، إنّ 23 أغسطس هو اليوم الدولى لذكرى الإتجار بالرقيق الأسود وإلغائه".

وقالت يونسكو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أن ليلة 23 أغسطس من العام 1791، وتحديداً في سانتو دومينجو شهدت اندلاع الانتفاضة التي أدت دوراً حاسماً في إلغاء الاتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسى، ومن هنا جاءت فكرة الاحتفال باليوم الدولى لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام".

وأضافت :"يتمثل الهدف من إحياء هذا اليوم الدولي في توثيق مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة، ووفقاً للأهداف المرجوّة من مشروع "طريق الرقيق" المشترك بين الثقافات، فمن المفترض أن يوفر هذا اليوم الفرصة للنظر معاً في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وكذلك تحليل التفاعلات التى أثارتها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبى".

ويأتي الهدف من إحياء هذا اليوم الدولي في توثيق مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة، ووفقاً للأهداف المرجوة من مشروع "طريق الرقيق" المشترك بين الثقافات، فمن المفترض أن يوفر هذا اليوم الفرصة للنظر معاً في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وكذلك تحليل التفاعلات التي أثارتها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.

والجدير بالذكر ان الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه لأول مرة في مجموعة من البلدان، في مقدمتها "الدنمارك" 23 أغسطس عام 1998، وفي جزيرة غوريه في السنغال 23 أغسطس 1999.