الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كرداسة مديرية أمن الجيزة رجال المباحث العثور على جثة جثة شاب مشرحة زينهم العثور على جثة شاب مركز شرطة كرداسة منطقة كرداسة

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