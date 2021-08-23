«بسبب فلوس الجمعية».. إحالة عامل قتل سائق «توكتوك» للجنايات

حصلت" الدستور" على نص قرار إحالة عامل إلى محكمة الجنايات لإدانته بارتكاب جريمة قتل سائق "توكتوك"، بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب فلوس الجمعية بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، في القضية رقم 11208 لسنة 2021 جنایات حلوان، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2021 كلي حلوان.

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء بنص قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم"ح. ر" 23 سنة - عامل، شهرته " ح شيكا "(محبوس) لأنه في يوم 10 مايو 2021، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، قتل المجني عليه "م.م" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد علي أثر خلف سابق بينهما فأضمر في نفسه الشر صوبه حتي حين شجارهما، وطوعت له نفسه إزهاق روحه فبسط يداه لقتله فاستل سلاحا أبيضا طاعنا به اياه بموضع قاتل بجسده- ظهره - قاصدا، قتله فأحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته»، وأضاف القرار « أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا" ( سكين ) بدون مسوغ قانوني أو ضروره حرفية».

- قتله بسبب فلوس الجمعية



وتبين من تحقيقات النيابة أن المجني عليه كان شريكا في "جمعية" مع المتهم وأقرضه مبلغ 1000 جنيه في الشهر، ولكنه تخلف عن دفع المبلغ وعندما طالبه المتهم بالمال سبه وحاول التهرب منه فطعنه بسلاح أبيض، وعندما أراد إخراج السلاح تبين أن النصل غرس في جسده وتم كسر اليد الخشب للسلاح – مطواة-، فأخذه وتوجه به إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض عليه.

- مناظرة جثة المجني عليه

وكشفت مناظرة جثة المجني عليه أن شابًا في العقد الثالث من العمر، به جروح طعنية متفرقة بالجسم وجروح طعنية في الصدر والظهر، تسببت فى نزيف دموي وتوقف وظائف الجسم عن العمل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه بحكم الجيرة وتواجدهما في نفس المنطقة والسن، استعار منه مبلغًا ماليًا واستمر في مطالبته برده، ولكن الآخر تحجج بمروره بضائقة مالية، ويوم الواقعة طالبه المتهم برد الأموال عليه، ولكنه تجاهله واستمر في المشي فطعنه في ظهره بسلاح أبيض واستمر في طعنه حتى وفاته، كما أمرت بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثة.

وكانت قد وردت إشارة من المستشفي العام، لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد باستقبال المدعو "م. م. ع"، 22 سنة، سائق "توكتوك"، ومقيم بمنطقة عرب راشد، مصابًا بطعنة نافذة ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.