الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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فن

منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

نضال الشافعي
نضال الشافعي

علقت الفنانة منة فضالي، على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، بنشرها لصورته وهو على سرير أحد المستشفيات عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» عقب خضوعه لعملية بالقولون، بعدما شعر الأخير بألم شديد توجه على إثره للمستشفى ليتمّ إجراء الفحوصات اللازمة، ويكتشف الأطباء إصابته بانفجار في جزء من القولون.

وعلقت منة فضالي، على الصورة قائلة، «نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه، وبحترمه جدا، وكل الناس بتحبه وبتحترمه، ومعروف عن نضال إنه هادي ومؤدب بزيادة، والناس بتستغل ده للأسف».

وأضافت: «اللي حصل لنضال نتيجه زعل وانفعال وصله لعملية كبيرة في القولون، علشان الشغلانة اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة إن حياتنا مرفهة، بس لا، إحنا بنشوف الوحش أكتر والله، مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف».

وطالبت منة فضالي بالدعاء لـ الشافعي، قائلة: «ادعولوا يقوم بالسلامة، ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامة ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك».

وتدهورت الحالة الصحية لنضال الشافعي بمجرد دخوله المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الأطباء خضوع نضال إلى عملية جراحية دقيقة في القولون وتمّ استئصال نحو 15 سم.

ودخل الفنان نضال الشافعي غرفة العمليات بعد أزمته الأخيرة مع منتج فيلمه «ميني بار»، وقد اتهم نضال منتج الفيلم في أزمته الصحية الحالية بعد حدوث خلاف بينهما.

وكانت منة فضالي قد دخلت في عراك كبير مع نفس المنتج بسبب تطاوله في الألفاظ على كافة المشاركين معها في العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب نضال الشافعي، عدد من نجوم الفن منهم صلاح عبدالله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسى، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.

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