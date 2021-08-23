الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 13 سايس لتلقي أموال مقابل انتظار السيارات بشوارع مدينة طنطا

المتهمين
المتهمين

شنت مباحث مديرية أمن الغربية حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي لضبط مستغلي أرصفة شوارع المدينة وانتظار السيارات أو مايعرف "بالسايس" حيث تمكنت الحملة من ضبط نحو 13 سايس متلبسين بتحصلهم على أموال مقابل انتظار السيارات بشوارع مدينة طنطا خاصة بشوارع المديرية والبحر والجلاء ونادي المعلمين والعديد من شوارع المدينة  وأمام بعض المصالح والمؤسسات الحكومية والمستشفيات الجامعية بدون الحصول على تصريح أو ترخيص مما يعد مخالفة للقانون وذلك بدائرتي قسمي شرطة  أول وثان طنطا وتم ضبط مبالغ مالية بحوزتهم من متحصلات تقاضيهم أموالًا من أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم بالشوارع وتوقيع  الكشف الجنائي عليهم لمعرفة ماذا كانوا مطلوبين في أحكام جنائية سابقة من عدمه  وإحالتهم  إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق معهم.

 

ضبط سايس لقيامهم بتحويل أموال مقابل انتظار السيارات بشوارع مدينة

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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