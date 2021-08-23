الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج..

إزالة الألعاب المائية وتحذيرات للمصطافين بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ والمصطافين، من ارتفاع الأمواج وشدة التيار، حيث رفعت الرايات الحمراء على بعض الشواطئ.


•رفع الرايات الحمراء وإزالة الألعاب المائية

وقام مفتشي الإدارة بالمرور على جميع الشواطئ للتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ، وارتداء “لايف جاكت” قبل نزول البدالات للمياه، وتم رفع الرايات الحمراء بشاطئ ميامي العام وجليم والسرايا وسيدى بشر وتم تحذير الرواد من عدم الدخول داخل البحر بسبب ارتفاع الأمواج والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بالشاطئ.

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شواطئ الإسكندرية

كما تم رفع الراية الحمراء بشاطئ إسكندر ومنع نزول البدالات، مع استمرار تحذير المصطافين عبر الإذاعة الداخلية بشاطئ السرايا ورفع الراية الحمراء.

وبعد تعدد الإصابات، اتخذت الإدارة إجراءات مشددة للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، حيث تم إزالة زحليقة الألعاب المائية والأبراج الخاصة بها  بشواطئ جزيرة الدهب وأفلاطون والبوريفاج الشرقي وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن  متابعة جاهزية وحدات إسعافات الشواطئ وتزويدها بمواد الإسعافات الأولية اللازمة.

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شواطئ الإسكندرية


•تنظيف مياه البحر بمعاونة المواطنين

كما شهدت شواطئ إسحاق حلمي، وجليم، وإيناس حقي، وأبو هيف المميز، والسرايا، والفنار المميز، نظافة رمال الشواطئ وإزالة المخلفات من مياه البحر، وإشراك المواطنين بأنفسهم في عملية تنظيف مياه البحر وتجميع المخلفات ومعاونة عمال الشاطئ في ذلك.

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شواطئ الإسكندرية

وتم التنبيه على المصطافين من خلال الإذاعة الداخلية للشاطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وذلك عن طريق تجميع أكياس المخلفات منهم بواسطة عمال الشاطئ، وإلقائها فى البراميل المخصصة والمنتشرة بطول الشاطئ، وتم التأكد من انتشار براميل النظافة على رمال الشواطئ تسهيلًا على المصطافين للتخلص من القمامة بشكل أفضل للمحافظة على مستوى نظافة الشواطئ.


•مخالفة لشاطئ وطرد

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شواطئ الإسكندرية

 عامل لفرض إكرامية

في إطار المرور على رواد الشواطئ للتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول وعدم دفع إكراميات، استقبلت الإدارة المركزية، شكوى بشاطئ “إدوارد الخراط” من قبل رحلة عددهم 50 فرد وتم محاسبتهم على 60 فرد وقد تم رد فرق المبلغ المدفوع، وتحرير مذكرة بالمخالفة لتوقيع الغرامة المالية المستحقة.

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شواطئ الإسكندرية

وفي شاطئ “إيناس حقي”  تم إجبار مواطنة على دفع مبلغ 20 جنيهًا لأحد العمال، وقد تم رد المبلغ  للمواطن وإحضار مسؤول الشاطئ الذي قام بالإعتذار لصاحبة الشكوى وطرد العامل من الشاطئ.

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شواطئ الإسكندرية
المصطافين ارتفاع الامواج الادارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الحمراء عمال الإنقاذ نظافة الشاطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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