وزير الري يكشف نتائج تنفيذ الأعمال المساحية في 21 محافظة ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هيئة المساحة تنفذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع المحافظين.

وأشار “عبد العاطي”، إلى قيام مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة لعدد ٢١ محافظة، بواقع عدد ٥٠١ موقع بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لانتهاء جميع الأعمال في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، مع المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لأهم الأعمال التي تقوم هيئة المساحة بتنفيذها حاليًا.



كما جرى خلال الاجتماع، استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة في مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة، أنه يتم حاليًا بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعـمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي بطول ١٦٠ كم بنطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية)، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين) بنطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية) وقد تم الانتهاء بالفعل من مسافة ٣٠٠ كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصله سكه حديد (كفر داود – السادات).



وأشار إلى مجهودات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث أنجزت الهيئة المصرية العامة للمساحة الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، وجرى عرض نتائج الأعمال على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وجه باستكمال إطلاق الكارت في جميع المحافظات.

