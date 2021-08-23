جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من التبغ

تمكن رجال الأمن الجمركى، بالتنسيق مع الإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.



ففى أثناء قيام رجال الأمن الجمركى بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو والخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه كريم السيد عبداللطيف ومحمد حنفى مأمورى الأمن الجمركي فى أحد منوبى المبيعات يعمل بإحدى الشركات بمطار القاهرة أثناء خروجه من باب الزيرو رغم عدم حمله لأي حقائب.

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي وأحمد على مدير الجمرك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قررا تشكيل لجنة من كريم السيد عبداللطيف ومحمد حنفى مفتشى الأمن الجمركى ومحمود عبدالمولى مأمور الجمرك تحت إشراف سيد مغازي وسامح زاهر رؤساء الأقسام لتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 26 كيس تبغ مخبأة داخل جيوب الجاكت وحول وسط الموظف.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 133 لسنة2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.