ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تفرض 35 ألف دولار كغرامات تتعلق بكوفيد19

فرضت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية غرامات بلغت قيمتها 35 ألف دولار أسترالي (25 ألف دولار أمريكي) على أشخاص حضروا قداسا في كنيسة ليلة الأحد في قلب المناطق الساخنة التي يتفشى بها كوفيد19- بسيدني في انتهاك للأوامر الصحية.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، تم فرض غرامة على ثلاثين شخصا من رواد الكنيسة بقيمة 1000 دولار لكل منهم بعد حضورهم موعظة مسائية في بلاكتاون، في ويسترن سيدني الكبرى، كما تم تغريم الكنيسة 5000 دولار أخرى.



و قالت الشرطة اليوم الأثنين إنه بعد تلقي بلاغات بشأن احتمال انتهاك مجموعة من المصلين للأوامر الصحية، حدد الضباط موقع مجموعة من حوالي 60 شخصا من بالغين وأطفال يحضرون موعظة داخل مبنى.



و شارك في القداس أشخاص من مناطق أخرى مختلفة في سيدني الكبرى بما في ذلك كانتربري-بانكستاون وفيرفيلد وليفربول، وكلها تعتبر "مناطق مثيرة للقلق" وتخضع لقيود أكثر صرامة من باقي أنحاء الولاية.



و دخل حظر التجول الليلي حيز التنفيذ في تلك المناطق اليوم الاثنين في الوقت الذي دخلت فيه ولاية نيو ساوث ويلز يومها الثالث على التوالي الذي تسجل فيه أعداد إصابات بكوفيد19- تزيد عن 800 حالة.



و أعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان يوم الجمعة الماضي تمديد الإغلاق في منطقة سيدني الكبرى حتى نهاية سبتمبر وذلك بعد أن كانت تخضع للإغلاق لأكثر من ثمانية أسابيع.



و يخضع المواطنون لأوامر بالبقاء في المنزل باستثناء الخروج للضرورة مثل العمل والمواعيد الطبية ولأسباب تتعلق بالرعاية وشراء السلع الأساسية والتمارين الرياضية في الهواء الطلق.



و سجلت نيو ساوث ويلز 74 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19- منذ 16 يونيو الماضي، عندما تم الإبلاغ عن أول إصابة خلال موجة التفشي الحالية.

