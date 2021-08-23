الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الجزائر تلقح كل الأساتذة والطلاب قبل الدخول المدرسى والجامعى

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

قررت الجزائر تلقيح كل أساتذة الجامعات والمدارس والتدريب المهني وكذلك طلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بحسب ما أفاد بيان مجلس الوزراء.


وجاء في بيان مجلس الوزراء ان الرئيس عبد المجيد تبون أمر بـ"تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي".


كما أمر رئيس الوزراء "بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية".


كما قرر مجلس الوزراء "فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة".


وأعادت الجزائر في يونيو فتح حدودها جزئياً باستئنافها الرحلات الجوّية بين الجزائر العاصمة وباريس بعد 15 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.


وبدأت الأحد عملية تلقيح أساتذة المدارس على ان تستمر حتى الدخول المقرر بين 21أيلول/سبتمبر للدخول المدرسي و3 تشرين الأول/أكتوبرللدخول الجامعي.


وبحسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد فإنه تم تلقيح ستة ملايين جزائري بين جرعة وجرعتين، كما جاء في تصريح صحفي الجمعة، مشيرا إلى هدف تلقيح 30 مليون مواطن خلال 3 أشهر.


وتراجع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الجزائر خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل موجة ثالثة طغى عليها متحور "دلتا" ما استدعى فرض حجر جزئي من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا.


وبلغ عدد الإصابات المسجّلة في الجزائر 191583 حالة منها 5004 وَفَيات، وفق الأرقام الرسميّة المعلنة الأحد.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

طلاب الجزائر مدرس جزائر جامعى دخول جامع الجامعى الطلاب زائر الجامع

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