21 قتيلا على الأقل و50 مفقودا فى فيضانات اجتاحت تينيسى الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية عن مصرع 21 شخصا وفقدان 50 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة لعدة مناطق في الولاية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكد مسؤول بمكتب قائد شرطة مقاطعة همفريز عدد القتلى والمفقودين، وقال إن "السلطات تقوم بعمليات بحث من منزل إلى منزل في المنطقة".

وتسبب هطول الأمطار بغزارة حتى بلغ منسوب المياه في بعض المناطق 43 سنتيمترا في حدوث فيضانات جارفة بعد ظهر يوم السبت.

وكانت أشد المناطق تضررا بلدة ويفرلي التي تقع على بعد 88 كيلومترا إلى الغرب من ناشفيل عاصمة الولاية.

وتسببت الفيضانات في استحالة السكن في مئات المنازل بالمنطقة

ومنذ ساعات، أعلنت سلطات محلية الأمريكية إن فيضانات شديدة ضربت أجزاء من ولاية تينيسي ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وفقدان 50 آخرين.



وعلى الرغم من بدء المياه في الانحسار، أعلن مسؤولون مساء اليوم فرض حظر تجوال وناشدوا المواطنين بتوخي الحذر.



ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.



وقال روب إدواردز نائب رئيس مكتب عمدة مقاطعة همفريز إن "الأمور تسير سريعا ونعثر على أشخاص يمينا ويسارا".



وتقع مقاطعة همفريز على بعد نحو 72 ميلا غرب مدينة ناشفيل عاصمةالولاية.



ووفقا لهيئة الأرصاد الوطنية، ربما تكون مدينة ماكوين "قد حطمت كل الأرقام القياسية لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة في الولاية"

وعلي صعيد آخر ، جددت الولايات المتحدة التزامها بمكافحة الهجمات الإرهابية المستقبلية ومحاسبة الإرهابيين على جرائمهم.



جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن العمل على منع مزيد من الهجمات الإرهابية بمثابة جزء مهم من تكريم ضحايا الإرهاب، وقال إنه على مدى السنوات العشرين الماضية، خطت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون خطوات كبيرة في اكتشاف الهجمات الإرهابية والتصدي لها.