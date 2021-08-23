إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فسيخ بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بحالات تسمم حاد؛ نتيجة تناول وجبة فسيخ بقرية أبو العطا التابعة لدائرة مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى النوبارية بوصول 5 أشخاص ادعاء نزلة معوية، وهم كل من "هاني محمود خيرالله" 50 سنة، و"هويدا سعد محمد" 34 سنة، و"عبدالله هاني محمود" 16 سنة، و "حنين هاني محمود" 14 سنة، و" يوسف هاني محمود" 9 سنوات، وجميعهم من قرية أبو العطا النوبارية

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة النوبارية، وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة فسيخ بالمنزل، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وجميع الحالات مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقي شخصان مصرعهما في الحال، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أمس السبت، جراء وقوع حادثي سير بمركزي أبو المطامير ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث سير بطريق أبو المطامير- جناكليس، مما نتج عنه وفاة شابين، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

والمصابون هم: “محمد سعد عبد المولى، 18 عامًا، محمد سعد عبد الواحد، 26 عامًا، محمود محمد أحمد، 16 عامًا، عياد منور عياد، 16 عامًا، مصطفى محمود، 13 عامًا، أسامة فايز أحمد، 30 عامًا”، بينما توفي أسامة عبد الله مصطفى، 31 عامًا.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون عند الكيلو 48 اتجاه الصحراوي، حيث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، أسفر عن وفاة محمد نبيل عبد المنعم، 30 عامًا، مقيم القاهرة، بينما أصيب أشرف حسن محمود، 35 عامًا، مقيم الإسكندرية.