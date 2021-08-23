الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فسيخ بالبحيرة

حالة تسمم
حالة تسمم

أصيب 5 أشخاص بحالات تسمم حاد؛ نتيجة تناول وجبة فسيخ  بقرية أبو العطا التابعة لدائرة مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مستشفى النوبارية بوصول 5 أشخاص ادعاء نزلة معوية، وهم كل من "هاني محمود خيرالله" 50 سنة، و"هويدا سعد محمد" 34 سنة، و"عبدالله هاني محمود" 16 سنة، و "حنين هاني محمود" 14 سنة، و" يوسف هاني محمود" 9 سنوات، وجميعهم من قرية أبو العطا النوبارية

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة النوبارية، وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة فسيخ بالمنزل، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وجميع الحالات مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقي شخصان مصرعهما في الحال، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، أمس السبت، جراء وقوع حادثي سير بمركزي أبو المطامير ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث سير بطريق أبو المطامير- جناكليس، مما نتج عنه وفاة شابين، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

والمصابون هم: “محمد سعد عبد المولى، 18 عامًا، محمد سعد عبد الواحد، 26 عامًا، محمود محمد أحمد، 16 عامًا، عياد منور عياد، 16 عامًا، مصطفى محمود، 13 عامًا، أسامة فايز أحمد، 30 عامًا”، بينما توفي أسامة عبد الله مصطفى، 31 عامًا.

ووقع الحادث الثاني بالطريق الدولي بنطاق مركز وادي النطرون عند الكيلو 48 اتجاه الصحراوي، حيث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل، أسفر عن وفاة محمد نبيل  عبد المنعم، 30 عامًا، مقيم القاهرة، بينما أصيب أشرف حسن محمود، 35 عامًا، مقيم الإسكندرية.

محافظة البحيرة وادى النطرون مركز شرطة مصطفي محمود

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية فى المحيط الأطلسى

وفاة والدة الصقر أحمد حسن

محمد الباز: العالم يتغير ونحن منشغلون بصورة سمية الخشاب

أرقام تهمك.. جهات سيادية

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا حدث فى اشتباكات «المسافة صفر» على حدود غزة؟

إسرائيل: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا