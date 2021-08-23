كيف تساهم طبيعة الشخصية في إختيار الكلية؟

لا صوت يعلو فوق صوت التنسيق والثانوية العامة، فتحديد المستقبل من خلال اختيار الكلية من الأمور التي تشغل بال الكثير من الطلبة والأسر أيضًا.

ويعتبر اختيار الكلية المناسبة لك من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى تفكير كبير، من قبل الطلبة، وذلك من اجل التوفيق فيها وعدم المعاناة خلال سنوات الدراسة.

في التقرير التالي نسلط الضوء على كيفية اختيار كليتك حسب طبيعة شخصيتك، فوفقًا لما ذكره موقع "Physiological" أن سمات شخصية الإنسان تحدد كيفية وضعه المادي والاجتماعي بالمستقبل.

الشخص الاجتماعي.. «أول من يبادر بفتح الباب والرد على التليفونات»

إذا كنت من الشخصيات المبادرة في الأسرة، أو أول ما يبادر على المساعدة في البيت، فكليات الخدمة الاجتماعية والنظم والمعلومات الأنسب لك، فهي تعتمد على تقديم الخدمات للآخرين، فمن المحتمل أن تحصل على أعلى الدرجات.

الشخص الخجول.. «الإرتباك عند التحدث مع الآخرين»

يعتبر الخجل من الصفات التي تؤدي بصاحبها في الكثير من المشكلات الاجتماعية، حيث أن سوق العمل لا يحتاج الشخص الخجول، لذا الكليات مثل التجارة والحاسبات من الكليات المناسبة لهذه النوعية من الشخصيات، التي تخشى التعامل مع الناس، فالقلق والتوتر سمة راسخة لديهم.

الشخص العصبي.. «هل تتعصب من أقل شئ؟»

تعد العصبية من الصفات المكروهة لدى الكثيرين، حيث تتسبب في نفور البعض من حولك، وإذا كنت طالب وتبحث عن كلية فابتعد عن كليات الطب والحقوق، فمثل هذه التخصصات تحتاج إلى الهدوء وهذا لا ينطبق مع شخصيتك، ولكن كلية التربية الرياضية تناسبك أكثر.

الشخص العاطفي.. «هل تشعر بأنك متقلب المزاج؟»

الشخصية العاطفية دائمًا يتقلب مزاجها، لذا فكليات مثل الألسن والتجارة بالإضافة إلى الأدب، من الكليات المناسبة لك، فهي لا تحتاج التعامل بشكل كبير ومباشر مع الآخرين، فتقلب المزاج دائمًا ما يصاحبه العصبية المفرطة.

الشخص الهادئ.. «هل ترجح كفة العقل؟»

تعتبر كليات القمة مثل الطب والهندسة والإعلام، من الكليات المناسبة لأصحاب الشخصية الهادئة، فدائمًا ما يتميزون بترجيح كفة العقل على القلب، فدائمًا ما تحتاج مثل هذه التخصصات إلى التفكير بهدوء والتحلي بالصبر أيضًا.