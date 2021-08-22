إسرائيل: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، أن تلقي جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تقلل من الأعراض الخطيرة للإصابة بالفيروس.

وقالت الصحة الإسرائيلية، وفق النتائج المتوفرة لديها،، إن تلقي جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا وفر حماية كبيرة من الإصابة والأعراض الخطيرة بين الأشخاص في سن الستين فيما فوق، مقارنة بمن حصلوا على جرعتين فقط.

وتتفق تلك النتائج مع الإحصائيات التي نشرتها شركة "مكابي" الإسرائيلية للرعاية الصحية، الأسبوع الماضي، وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأشخاص في سن الستين وما بعده بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى بأربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.

وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيكون بعد خمسة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تهدف إلى حماية المسنين كمجموعة معرضة للخطر من فيروس "كوفيد-19".