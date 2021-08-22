الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة: فخورون بكم

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد مساء، أوائل الثانوية العامة والأزهرية بمحافظة بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، وبمشاركة أولياء أمور أوائل الثانوية العامة والأزهرية، والدكتور نبوى باهى، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات والمدارس الثانوية ببورسعيد.

وفي بداية الاحتفالية، قدم محافظ بورسعيد، التهنئة للطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية، وأيضًا قدم التهنئة لأولياء الأمور، قائلا: "أننا فخورون بهذه النماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات، واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح"، متنميًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

وأشاد "محافظ بورسعيد" بأبناء بورسعيد الذين حصدوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة والأزهرية، وهم الطالب أحمد حواتر الحاصل على المركز الأول على محافظة بورسعيد والمركز الرابع على مستوى الجمهورية لشعبة "العلمى رياضة"، والطالبتين كريمة هانى وفاطمة الزهراء أحمد الحاصلتين على المراكز السابعة والعاشرة بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية. 

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

وأكد "محافظ بورسعيد"، أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أننا نجنى اليوم ثمرة هذا التعاون بين الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة التخلي عن الدروس الخصوصية والتى تمثل إهدار للوقت والمجهود والاعتماد على الجهود والتحصيل الذاتي خاصة فى عصر التكنولوجيا الحالى والذى أتاح تقديم المعلومات من خلال العديد من الطرق، وهذا يساهم فى بناء كيان المواطن المصرى.

كما أوضح محافظ بورسعيد أن ولى الأمر يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة فى دعم جهود الأجهزة التنفيذية فى خطتها للقضاء على الدروس الخصوصية، موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل والمعلمين، والذين بذلوا الكثير من المجهودات للوصول لهذه اللحظة من النجاح.

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محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة
محافظ أبناء الحاصلين مراكز بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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