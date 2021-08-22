الاقتصاد الرقمي: استعدادات لمواجهة تداعيات موجة كورونا الرابعة

توقع المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، نمو خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الحالية مع بداية تداعيات الموجه الرابعة لفيرس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩"، مشيرًا إلى أن الاعتماد علي البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت أحد أساسيات الحياة اليومية للمصريين.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن حجم استخدام البيانات نما بمعدل ٣٠٠% خلال جائحة كورونا بعد اتجاه الدولة الي إقرار وسائل الدفع الالكتروني والاعتماد علي التطبيقات الرقمية من خلال العمل عن بعد، مشيرًا إلي أن مصر أصبحت من أكبر الدول المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الدولة استثمرت ما يقرب من 200 مليار جنيه لتحديث وتطوير البني التحتية المعلوماتية خلال السبع سنوات الماضية مثمنا جهود القيادة السياسية لتفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وإدارة الدولة من خلال نظم المعلومات والبيانات.

وأشار إلى أن هناك نموًا كبيرًا لعدد مستخدمي الإنترنت في مصر، وسجل نحو 68 مليون مستخدم للإنترنت المحمول والأراضي بنهاية مايو الماضي يتوقع أن تقفز إلى 80 مليون مستخدم بنهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس الشعبة أن الدولة استعدت مبكرًا لتداعيات الموجه الرابعة لجائحة كورونا وتواكب تحور الفيروس وانتشار سلالات جديدة دلتا وأصبت الأسواق العالمية لمخاوف من زيادة أعداد الإصابات وتأثيرها على معدلات نمو الأسواق العالمية.