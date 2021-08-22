الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل أعلى زيادة يومية فى وفيات كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت سلطات الصحة اليونانية، اليوم، تسجيل ألف و948 إصابة فيروس كورونا، و33 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أوائل يونيو الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 13 ألفا و384 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسلجلة خلال تلك الفترة 559 ألفا و186 إصابة.

يأتي ذلك بينما ارتفع عدد مرضى الفيروس الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي اليوم إلى 317 شخصا، وهو أعلى عدد أيضا منذ يونيو الماضي.

الصحة اليونانية كورونا فيروس كورونا الوفيات اليونان

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