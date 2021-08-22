إهداء من هيئة التنشيط السياحي.. طلاب جامعة الأقصر يزورون المعالم الأثرية بالمنيا

أجرى طلاب كلية السياحة والفنادق وكلية الألسن زيارة للمعالم الأثرية والتعرف على طريق العائلة المقدسة بمدينة المنيا، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وأوضحت ذكاء محمد صبري مسئول إدارة الرحلات والنشاط الاجتماعي بالجامعة، أن الرحلة استمرت من يوم ٨ وحتى ٢١ أغسطس الجاري تحت إشراف هيئة تنشيط السياحة العامة بالأقصر، مشيرة إلى أن الرحلة إهداء من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأضافت أن برنامج الرحلة شمل اليوم الأول زيارة زاوية سلطان ومقابر بني حسن، وزار الطلاب في اليوم الثاني منطقة البهنسة البقيع الثاني وشجرة السيدة مريم ودير السيدة العذراء وجبل الطير.

طلاب جامعة الأقصر

جدير بالذكر أن انطلق، أمس السبت، بمعامل جامعة الأقصر، التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إلى أن تسجيل رغبات المرحلة الاولى يبدأ اعتبارًا من اليوم السبت 21 أغسطس ولمدة 5 أيام تنتهي مساء الأربعاء 25 أغسطس بحد أدنى 5ر362 درجة بنسبة 88.41% للعلوم و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات و369.5 بنسبة 65.73 للادبى، موضحًا أنه تم تجهيز ثلاثة معامل بطاقة 150 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة.

طلاب جامعة الأقصر

وأوضح الدكتور محمد محجوب أنه تيسيرًا على الطلاب يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من شبكة المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتعقيم مقار التنسيق وتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال إجراءات التنسيق.