الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يتوقف قلبك؟.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند العطس

العطس
العطس

يعتقد البعض أن "العطس" من الأمور التي قد تشكل الكثير من المشاكل الصحية والتي قد تصل إلى تكسير الضلوع وتوقف القلب، فكرة أن قلبك يتوقف عند العطس تبدو أكثر صعوبة في تصديقها، ولكن هذا الاعتقاد قد يحمل نوعًا من الصدق، فهل يتوقف القلب عند العطس؟

 

هل يخفق قلبك عندما تعطس؟ 

أول شيء يجب معرفته هو أن هناك فرقًا مهمًا بين توقف القلب بشكل كامل والتوقف بشكل مؤقت، وهذا ما أشار إلية الأطباء بموقع "health" الطبي.

 

أوضح الأطباء، أن القلب لا ينبض بمعدل ثابت، حيث إنه يتسارع ويبطئ طوال الوقت، اعتمادًا على العديد من العوامل، فعلى سبيل المثال يزداد ارتفاعه عند الجري ويبطئ عند النوم.

 

ويقول الأطباء، أنه عندما نتحدث عن "توقف القلب" من الناحية الطبية، فإننا نعني عمومًا وقفة عن العمل لمدة 3 ثوان فقط على الأقل.

 

يمكن أن يكون هذا التوقف الطويل علامة على وجود مشكلة في ضربات في القلب، ولكن الخبر الجيد "العطس لا يسبب التوقف الطويل".

 

ماذا يحدث لقلبك عندما تعطس؟

بعد أن أثبت العلماء أن العطس لا يتسبب في توقف القلب، فالعطس يتسبب في إبطاء معدل ضربات القلب، وهذا قد يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية.

 

أكد الأطباء، أن العطس لدية القدرة على إبطاء ضربات القلب لفترة قصيرة جدًا، فهناك تحذير حيث يعاني بعض الأشخاص من ظاهرة تسمى "إغماء العطس"، وفيها ينخفض ​​معدل ضربات قلب الشخص وضغط الدم لدرجة أنه يمكن أن يشعر بالدوار أو حتى الإغماء.

 

ووصفت إحدى الدراسات، أن امرأة مسنة أغمي عليها عندما عطست، واتضح أنها كانت تستخدم قطرات بيتا للعين لعلاج الجلوكوما - وهو دواء يوصف أيضًا لخفض معدل ضربات القلب، فعندما أوقفت الدواء، اختفى إغماء العطس.

 

فإذا شعرت بالإغماء أو بالدوار عند العطس، تحدث إلى طبيبك، وإذا كنت تعطس كثيرا، فهذا دليل على إصابتك بأحد أنواع أمراض الحساسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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