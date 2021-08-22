الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار بالعياط

جثة سيدة
جثة سيدة

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول مصرع سيدة أسفل عجلات القطار، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات القطار بمنطقة كفر عمار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة نزول ربة منزل من القطار حال دخوله المحطة المشار إليها اختل توازنها وسقطت أسفل عجلات القطار ولقيت مصرعها جراء ذلك، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وذكر شهود عيان أن الضحية كانت تستقل القطار وخلال نزولها منه بالمحطة اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقال شهود عيان إن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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