حذر بنك مصر أمس عملائه من تعرضهم للنصب في بيان رسمي، وجاء في البيان أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من مسئولين بالبنك وعملاء فيه، تؤكد تعرض 13 عميلا لعمليات نصب باسم خدمة العملاء حيث اتصل المجرمون بالضحايا على أنهم من خدمة عملاء البنك، وطلبوا بيانات لتحديث الحسابات أو يعدونهم بجوائز، وبعد الحصول على المعلومات المطلوبة يستولون على الأرصدة من حساباتهم.

لذلك ينشر موقع «الدستور» طريقة حماية حسابك المصرفي من الاحتيال حسب موقع «discover» الأمريكي.

وأصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى إدارة الحساب المصرفي من أي مكان عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بدءًا من إيداع شيك وحتى سداد الفاتورة ومن المهم الحفاظ على الأمان وكيفية حماية الحساب المصرفي من الاحتيال، لأن مجرمي الإنترنت يشكلون تهديدًا متزايدًا، لا سيما أنهم يستخدمون أساليب أكثر تعقيدًا في محاولة لسرقة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت بدءا من الرسائل المزيفة التي تطلب تأكيد اسم المستخدم وكلمة المرور إلى البرامج الضارة التي تمرر المعلومات عندما تكون على شبكة Wi-Fi عامة، يمكن للمحتالين استخدام عدد من الأساليب لمحاولة الوصول إلى الحساب.

- استخدم كلمات مرور فريدة لكل حساب:

ربما تعلم أن وجود كلمة مرور قوية أمر مهم ولكن أثناء عملك على حماية حسابك المصرفي من المتسللين، قد لا تتمكن كلمة مرور واحدة، مهما كانت قوية من قطعها.

- إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات متعددة، فكلها في خطر محتمل إذا اكتشف أحد المتطفلين كلمة مرور واحدة ، فقد يسهل ذلك عليهم الوصول إلى حساباتك الأخرى يمكن أنشاء كلمة مرور أساسية ثم الاضافة إليها

تحديث كلمات المرور الخاصة بك على أساس منتظم:

يجب أن يتم تغيير كلمات المرور مرة كل عام أو عامين مع استخدام مزيج من كلمات المرور لانه يعد أكثر أهمية أثناء عملك على حماية حسابك المصرفي من المتسللين.

كن حذرًا من شبكات Wi-Fi العامة:

تتوفر خدمة الواي فاي العامة في كل مكان ولكن هل شبكات Wi-Fi العامة آمنة للاستخدام؟إذا كنت تتصفح الأخبار أو تقرأ منشورات في المدونة يكون ذلك جيدًا اما إذا كنت تفعل أي شيء يتطلب معلومات تسجيل الدخول، مثل تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت ، فمن الأفضل تجنب مثل هذا النشاط لأنه عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة، يمكن أن يسمح الاتصال المفتوح للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أثناء مرورهم بينك وبين موقع الويب الخاص بالبنك.

قم بتحديث برامجك وتصحيحها بانتظام:

إذا تجاهلت إشعارات تحديث البرامج المزعجة التي تظهر على أجهزتك اللوحية، فقد ترغب في إعادة النظر في ذلك قد تعرض نفسك للخطر إذا لم يتم تحديث جهازك لأن المتسللين يبحثون عن ثغرات أمنية في الأنظمة.

الاستفادة من المميزات التي يوفرها البنك الذي تتعامل معه:

بينما تعمل على حماية حسابك المصرفي من الاحتيال ، خذ وقتًا للبحث في الإجراءات الأمنية التي وضعها البنك الذي تتعامل معه.

المكالمات التليفونية:

يجب توخي الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية التي يزعم فيها المحتالون عرض إعادة أموال أو تعويض او الافصاح عم كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول او اى تفاصيل شخصية ما لم تكن متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه.

الروابط:

لا تفتح المرفقات أو تنقر على الروابط إذا كانت لديك شكوك أنها غير أصلية وقم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات وقم بتحديثه دائمًا لحمايتك من الفيروسات، مثل البرامج الضارة وفيروسات حصان طروادة وبرامج التجسس وبرامج الإعلانات وتحديث متصفحك دائمًا لأن برنامج المتصفح الحديث يضيف حماية ضد مواقع الويب المزيفة.