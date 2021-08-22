الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل 9 آلاف راكب على متن 74 رحلة غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصرللطيران غدا الإثنين، ٧٤ رحلة جوية، تشمل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام،فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و١٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و٥ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٨٩٧٨ راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مصر للطيران تنقل غدا ٨٩٧٨ راكبا على مهن رحلة دولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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