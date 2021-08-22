خبيرة: تعليم الأطفال الطبخ أفضل الطرق لحمايتهم من السمنة

كشفت خبيرة غذائية عن أفضل الطرق لحماية الأطفال من السمنة، وشغل أوقاتهم من خلال السماح لهم بالمشاركة في الطهي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كاتبة الطعام وأم لثلاثة أطفال، أماندا جرانت ، من لندن، وهي المؤسس المشارك لـ Cook School ، وهي شركة تساعد الأطفال على فهم الطعام من خلال دروس الطبخ، قد كشفت عن أفضل الطرق لمساعدة الأطفال في المطبخ.

وقالت أماندا: "إن تعليم أطفالك مهارات المطبخ يمكن أن يكون له تأثير في تقليل احتمالية الإصابة بالسمنة في وقت لاحق من الحياة - عندما يتم تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 عامًا كيفية الطهي ، فقد ثبت أنه يحسن نظامهم الغذائي بشكل إيجابي".

وتابعت "يعد تشجيع الأطفال على تناول الكثير من الفاكهة والخضروات جزءًا أساسيًا من هذا ، والطهي معهم طريقة رائعة للقيام بذلك".

وغالبًا ما تكون الأطباق القائمة على الخضار متعددة الاستخدامات، مما يعني أنه يمكنك بسهولة تبديل المكونات ، أو تجميعها بإضافة المزيد - لذلك لا تخف من التجربة ودع أطفالك يختارون أي من الخضروات المفضلة لديهم لاستخدامها.

وقالت أماندا "إذا كان لديك طاولة حرفية تم ضبطها على ارتفاع مناسب للأطفال ومجهزة للعب الفوضوي ، فلا يوجد سبب لعدم إخراج مكوناتك ومعداتك من المطبخ حتى يتمكنوا من التعثر فيه حقًا".

وأكدت أن تعليم الأطفال كيفية اتباع الوصفات بمثابة مهارة تجعلهم في وضع جيد مع تقدمهم في السن.

وتابعت "قبل أن تبدأ، ساعدهم على قراءة الوصفة بالكامل، والعثور على جميع المكونات والأواني ، ووضعها على طاولتك، يمكن أن يساعد إعداد كل شيء مقدمًا على تشغيل الأشياء بسلاسة أكبر".

وأضافت أن منح الأطفال الاستقلالية للتجربة والثقة بهم في تجربة أشياء مثل قياس الوزن والقياس لأنفسهم سيمنحهم الثقة في المطبخ ، وفرصة التعلم من أخطائهم (هكذا يتعلم كل طباخ أن الخبز هو علم أكثر منه فن) .

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يأكل الأطفال الأطباق التي ساعدوا في تحضيرها (حتى الخضار) ، لذلك اعتمادًا على عمرهم ، اجعلهم يعملون في مهام بسيطة مثل قطف الأعشاب، أو عصر الفاكهة ، أو تكسير البيض ، أو غسل الخضروات وتقشيرها وهرسها.

وأوضحت ان الطبخ مليء باللحظات القابلة للتعليم ، ومع صعوبة السفر إلى الخارج بعض الشيء هذا العام ، توفر العطلة الصيفية فرصة رائعة لمساعدة طفلك على استكشاف العالم من خلال طبقه الخاص.

وتابعت انه بدلاً من تشتيت انتباههم باستخدام الهواتف ، اسمح لهم بالانضمام ومساعدتك في الإعداد - تجميع السندويشات أو خلط المشروبات الغازية ، أو المساعدة في صنع البيتزا المسطحة ، أو أسياخ الخضروات بألوان قوس قزح ، أو سلطة المكرونة.

